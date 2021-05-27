Команда президента США Джо Байдена внезапно поменяла концепцию и намекнули, что Китай может быть виновен в появлении на свет коронавируса. Причем уже не исключается, что болезнь могли вывести искусственно.

Интересно, что Трампа, который продвигал эти теории еще с прошлой весны, демократы высмеивали. Да и не только его: сторонников "заговора" официально запрещали к публикациям в соцсетях.

Но сейчас лично президент США дал указание спецслужбами за три месяца найти доказательства вины Китая в появлении Sars-Cov-2. А Facebook пообещал больше не банить тех, кто верит в рукотворное происхождение коронавируса.

"Страна" разбиралась, почему произошел этот резкий поворот.

"Даю разведке 90 дней". Что заявил Байден

Вчера на сайте Белого дома появилось заявление Байдена о коронавирусе и роли Китая в его распространении.

Президент США заявил, что еще в начале 2020 года призывал отправить инспекцию из экспертов здравоохранения в Поднебесную, чтобы выяснить происхождение вируса. И намекнул, что предыдущая администрация - то есть Трамп - этого не сделала.

Правда, сам Байден, когда стал президентом, тоже никакой инспекции не отправил. Вместо этого его советник по нацбезопасности Джейк Салливан поручил разведке выяснить - "корона" появилась вследствие контакта человека и животного или же вышла из лаборатории.

То есть - естественное у нее или искусственное происхождение ("ЧП в лаборатории").

Первый отчет, рассказывает Байден, поступил уже в начале мая, но, видимо, чем-то президента не устроил. И тот потребовал "дополнительных действий".

На сегодня разведывательное сообщество рассматривает два вероятных ответа на вопрос о происхождении коронавируса и окончательных выводов пока сделать не может. Поскольку одни разведки полагают так, а другие - иначе.

Поэтому Байден заявил, что дает разведчикам еще 90 дней на то, чтобы окончательно разобраться в этом вопросе. Он призвал чиновников США содействовать в этом вопросе, а союзные государства - "заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем соответствующим данным и доказательствам".

Заявление Джо Байдена заново открывает дискуссию об искусственном происхождении коронавируса.

Причем, тему будут двигать очень серьезно и на всех уровнях. Сегодня уже и Facebook заявил, что прекращает банить за рассуждения о рукотворном запуске глобальной пандемии.

"В свете продолжающихся расследований о природе Covid-19 и с учетом консультаций с экспертами в области общественного здоровья мы больше не будем удалять утверждения о том, что Covid-19 имеет искусственную природу", - заявили в Facebook.

А за день до Байдена разобраться в этом вопросы внезапно потребовал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Раньше такие утверждения приравнивались к теории заговора и считались вредными (как видим, за них даже банили в соцсетях). И за эти теории СМИ, близкие к Демократической партии США, высмеивали президента Дональда Трампа.

И сейчас, спустя год, Байден запустил примерно ту же кампанию.

По стопам Трампа

У Трампа активизировали антикитайские обвинения примерно год назад - в конце апреля 2020 года. Лояльный ему телеканал Fox News заявил, что утечка могла произойти из "вирусной библиотеки" в городе Ухане - большой биолаборатории, которая действует с 2018 года.

Об этой лаборатории писали еще зимой, но в Fox тогда опубликовали новую версию - мол, заразился сотрудник "вирусной библиотеки" (он подхватил вирус от подопытной летучей мыши), а дальше заболевание, что называется, пошло в народ.

В дальнейшем эта версия никакого подтверждения и развития не получила. Но цель, видимо, была другой. Расследование Fox вышло на следующий день после того, как Дональд Трамп запретил финансировать Всемирную организацию здравоохранения - что наделало много шуму в США и по всему миру.

Трамп обвинил ВОЗ в подыгрывании Китаю. По его мнению, организация скрывала истинные масштабы эпидемии в Ухане, поэтому Запад не принял вовремя необходимых мер. Из-за чего умерло гораздо больше людей.

Политически это был удар по Демпартии США, чьи элиты финансировали ВОЗ, используя организацию для своих целей.

Одновременно трамписты развернули кампанию против крупного спонсора ВОЗ Билла Гейтса. Посыпались теории одна страшнее другой: заявлялось, что основатель "Майкрософт" если не сам причастен к созданию Sars Cov-2, то явно поучаствовал в том, чтобы мир не сумел вовремя среагировать на пандемию (в том числе - якобы влияя на ВОЗ).

То есть это была большая кампания Трампа, которая била сразу по нескольким оппонентам президента: Китаю и Демпартии, в том числе - по сочувствующей ей части американской элиты. Целью было в том числе повесить на них катастрофические для США итоги эпидемии. А на Китай - наложить санкции, поскольку параллельно в Конгрессе стали появляться соответствующие законопроекты.

Что говорил Китай - тогда и сейчас

На обвинения со стороны Трампа китайцы неизменно отвечали аналогичными претензиями.

В МИД страны еще в начале весны начали заявлять, что "нулевой пациент" - то есть тот, с которого началось заражение - появился в США. Поскольку накануне вспышки пандемии в Ухань приезжали американские военные.

Правда, как и претензии американцев накануне, китайский ответ не содержал никаких доказательств. Но в целом главный посыл КНР был следующим: разговоры об утечках из лабораторий - это политические инсинуации США.

Примерно те же смыслы Китай озвучил в ответ на "90 дней" Байдена. Но в более мягкой форме.

"Политизация отслеживания происхождения вируса, этого чисто научного вопроса, не только затруднит поиск его источника, но и выпустит на волю "политический вирус", что серьезно затруднит международное сотрудничество в борьбе с пандемией", - сказано в заявлении посольства страны в Вашингтоне.

Там намекнули, что если расследовать, то нельзя обойти и деятельность американских биологических лабораторий по всему миру - в том числе и в Украине. Они также расположены по периметру Китая.

При этом тон заявления посольства был менее враждебным, чем при Трампе, когда китайские дипломаты отвечали на его претензии. Сейчас они говорят, что не против любых расследований - лишь бы их не политизировали.

Почему Байден повторяет путь Трампа?

Отметим, что никаких новых данных о том, что вирус вырвался на свободу из китайской лаборатории со времен Трампа не публиковалось.

Более того, в мартовском отчете ВОЗ искусственное происхождение вируса назвали "крайне маловероятным". Поставив эту версию на последнее место из всех возможных.

Четыре теории происхождения "короны" в докладе формулируются так:

1. Передача вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника - "наиболее вероятно".

2. Передача вируса напрямую от летучих мышей - "возможно".

3. Передача вируса через замороженные или охлажденные продукты - "маловероятно".

4. Утечка из лаборатории в Ухане - "крайне маловероятно".

То есть, как видим, тему с искусственным происхождением "короны" явно достали из нафталина. С целью как-то использовать против Китая.

Как вариант - для давления на переговорах по торговле. Вчера Китай и США открыли первые после прихода к власти Джо Байдена высокоуровневые консультации по торговым отношениям. В них приняли участие торговый представитель США Кэтрин Тай и вице-премьер Китая Лю Хэ.

Стороны обсуждали, как выполняется торговая сделка, которую страны заключили еще при Трампе - в январе 2020 года. Тогда Китай пообещал увеличить закупки товаров и услуг в США как минимум на 200 миллиардов долларов в течение 2020 и 2021 годов. И снять ряд ввозных пошлин.

Но планы, видимо, спутал коронавирус. Американцы на вчерашних переговорах заявили, что Китай недовыполнил условия сделки на 40%, да и пошлины сохранил. Поэтому и Байден пока сохранит против Китая введенные еще при Трампе торговые ограничения.

"Так он надеется стимулировать экономику США, которая сильно пострадала в начале пандемии коронавируса, но сейчас восстанавливается", - пишут западные СМИ.

При этом продажи китайских товаров резко выросли на двух аспектах - восстановлении спроса в Америке и благодаря пандемии в Индии, где из-за коронавируса останавливаются производства. Поэтому экономика Поднебесной пошла в рост. Что, видимо, не совсем устраивает американцев, которые неизменно называют КНР "угрозой номер один".

Поэтому не исключено, что реанимация темы утечки коронавируса из Уханя - это усиление переговорной позиции США по торговым вопросам с Китаем. И намек, что могут ввести новые ограничения против китайских товаров и компаний - если, конечно, в Поднебесной не пойдут на некие уступки.

Детальнее о природе разногласий между администрацией Байдена и Китаем - читайте в материале "Страны" Перепалка на Аляске.

Политолог Малек Дудаков, комментируя новый всплеск обвинений Китая на тему коронавируса, пишет, что демократы раньше сами блокировали разговоры о рукотворном происхождении заболевания. А теперь развернули свою политику на 180 градусов.

"Ещё недавно любые сомнения в официальной версии событий расценивались как "дезинформация". Но теперь внезапно концепция изменилась", - иронизирует эксперт.

"Океания всегда воевала с Остазией. Стоит ли удивляться тому, что на этом фоне растёт число скептиков, не верящих ни единому слову вашингтонской элиты. Такая цензура вкупе с разворотами на 180º лишь приближают кризис теряющих доверие общества институтов", - считает Дудаков.