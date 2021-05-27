В Украину завезли 500 доз вакцины от коронавируса производства компании Johnson & Johnson (Janssen), которая еще не зарегистрирована в стране. Ее используют для вакцинации сотрудников частной компании из США.

Об этом со ссылкой на данные Минздрава сообщает "Укринформ".

"Вакцина производства Johnson & Johnson еще не зарегистрирована в Украине. 500 доз этой вакцины были завезены на территорию нашего государства согласно утвержденному порядку ввоза незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов исключительно для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима", - сообщили в ведомстве.

Необходимость вакцинации сотрудников компании именно этой вакциной продиктована тем, что они работают на Аляске в сфере рыболовства. Согласно требованиям США, въезд в страну разрешен только тем лицам, которые были вакцинированы сертифицированной в США вакциной.

Приказ о разрешении ввоза на территорию Украины вакцины Johnson & Johnson был издан Минздравом 14 мая. По данным ведомства, по состоянию на утро 27 мая вакцинацию препаратом Janssen получили 224 украинца.

Напомним, Бельгия из-за смерти привитой женщины останавливает вакцинацию препаратом Johnson&Johnson людей младше 41 года.

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