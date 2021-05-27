В Украине продолжается сдача ЗНО-2021. Тестирование по основным предметам - украинскому языку и истории - пройдет 1 и 4 июня.

Результаты по всем дисциплинам объявят до 30 июня. До 16 июля состоится дополнительная сессия - для тех, кто по уважительным причинам не смог в основной цикл.

Когда результаты тестирования у выпускников будут на руках, они смогут начать подавать документы в училища, техникумы и вузы.

В помощь абитуриентам служит сайт ЄДЕБО (Единая государственная база по вопросам образования). Там можно выбрать вуз, изучить информацию о нем, узнать о дополнительных коэффициентах для себя.

"Страна" публикует ответы на главные вопросы: инструкцию, как пользоваться этим сервисом; сроки вступительной кампании. Мы описываем, как посчитать свои конкурсные баллы и коэффициент, а также выбрать приоритетность вузов, чтобы не упустить бюджетное место.

В нашем отдельном материале по ссылке - "Как поступать в украинские вузы жителям Донбасса и Крыма. Полная инструкция".

1. Какие сроки вступительной кампании в 2021 году?

Сейчас в Украине в самом разгаре сдача экзаменов - ЗНО. Последнее тестирование - по географии - пройдет 15 июня.

А уже с 14 июня начнется объявление итогов тестирования - с датами можно ознакомиться в таблице ниже.

Результаты ЗНО 2021 будут опубликованы здесь.

Чтобы онлайн подавать документы во время вступительной кампании 2021 в высшие учебные заведения, нужно создать электронный кабинет. Для этого требуется скачать необходимые документы и пройти процедуру регистрации. Под рукой должны быть сертификат ЗНО и документ о полном среднем образовании.

Основной этап кампании 2021 на бакалавриат начнется в июле, когда в университеты нужно подать заявления, сдать вступительные экзамены или пройти собеседование, подать заявления в вузы.

Поступление на бакалавра продлится с 1 июля, когда стартует создания Е-кабинетов, и до 30 сентября - конечная дата зачисления на обучение контрактников.

После обнародования рейтинговых списков происходит зачисление на бюджет. Поступающие должны подать документы не позднее 18:00 2 августа.

Зачисление поступающих проводится 9 августа. Зачисление на контрактную форму обучения продлится с 11 августа до 30 сентября.

Полный график вступительной кампании 2021 в Украине опубликован ниже.

2. Как рассчитать конкурсный балл и коэффициент?

Для того, чтобы выбрать высшее учебное заведение в Украине, уже не нужно ездить и изучать стенды с надписью "Вступительная кампания".

Существует сайт - https://info.edbo.gov.ua, который представляет собой единую государственную базу по вопросам образования.

После перехода по ссылке абитуриент или его родители должны поставить галочки возле предметов, которые сдавались на ЗНО; указать специальность, форму обучения - очную или заочную.







Теперь перейдем к важному моменту - как посчитать свой конкурсный балл. Его можно повысить с помощью коэффициентов.



Конкурсный балл - это комплексная оценка, которая рассчитывается по результатам вступительных испытаний и другим показателям с точностью до 0,001.

Конкурсный балл рассчитывается по формуле:

КБ = К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ+К6*МЛ, где:

П1, П2 - оценки ВНО или вступительных экзаменов за первый и второй предметы,

П3 - оценка ВНО, вступительного экзамена за третий предмет или творческий конкурс,

А - средний балл документа об образовании на базе которого поступаете,

ОУ - балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов учебного заведения в случае специальностей, для которых существует особая поддержка,

МЛ - оценка за мотивационное письмо, если его требует заведение образования,

К1-К6 - определенные учебным заведением коэффициенты к упомянутым составляющих КБ.



Окончательно конкурсный балл умножается на дополнительные коэффициенты: региональный, отраслевой, сельский и первоочередной. Они существуют для стимулирования поступления на определенные специальности и в некоторых регионах.



Региональный коэффициент

1 - Киев;

1,04 - в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Черниговской, Черкасской областях;

1,02 - в других областях.



Отраслевой коэффициент

1,02 - для поданных заявлений по приоритетности 1 и 2 на специальности из Приложения 2 Условий приема,

1 - в остальных случаях.

Сельский коэффициент

Проверить является ли ваша школа сельской, можно на сайте.







1,02 - для лиц, зарегистрированных в селе, и которые в год поступления получили ПЗСО в учебных заведениях, находящихся на территории сел.

Справка о регистрации в сельской местности должна соответствовать установленному образцу.



1,05 - для специальностей из Приложения 2 Условий приема и специальностей 211 "Ветеринарная медицина", 212 "Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза".



Первоочередной коэффициент

1,05 - для лиц, имеющих право на первоочередное зачисление в высшие медицинские и педагогические учебные заведения и заключили договор об отработке не менее трех лет в селе или поселках городского типа.

Заранее проходной балл на конкретную специальность в конкретном ЗВО узнать нельзя. Это зависит от количества желающих поступить, рейтинговый список публикуется в процессе вступительной кампании. Примерно оценить свои шансы можно, проанализировав данные прошлых вступительных кампаний.

Получив свой итоговый конкурсный балл, вы можете просмотреть проходные баллы прошлых лет, советуем обращать внимание именно на максимальные баллы. И, чтобы понимать ситуацию полнее – смотреть на текущие баллы из рейтингового списка.







3. Что нужно знать о поступлении на бюджет?

В данном случае важно понять, как расставить приоритеты. Это делается один раз.

Во время подачи заявлений нужно расположить их в порядке своей заинтересованности, где на первом месте будет учебное заведение, в котором вы хотите учиться больше всего. Следующий - с приоритетом ниже и т.д. После подачи заявления изменить приоритетность невозможно.

Для заявления может быть ​​только одна рекомендация на бюджет и, если человек откажется от бюджетного места, предложенного алгоритмом - сможет поступить только на контракт.

Во время работы алгоритма заявления рассматриваются поочередно. Допустим, абитуриент подал все 5 заявлений. К рассмотрению сначала берется заявление с первым приоритетом. Если это заявление получило рекомендацию на бюджет, то другие заявления уже не рассматриваются. Если же заявлению отказано, в ход запускается второе и так далее.

Допустим, на условную специальность на все высшие учебные заведения по стране выделено – 500 мест. После этого каждый вуз устанавливает максимальное количество поступающих, которую заведение желает принять. Следует понимать, что максимальное количество 10 мест в учебном заведении не значит, что их обязательно займут 10 учащихся.

Предположим, что в вуз №1 заявил о готовности принять поступающих на 10 мест, минимальный конкурсный балл специальности по стране 182 и подали на бюджет 40 заявлений. Рекомендации к зачислению получил только один абитуриент, у которого конкурсный балл 185. У всех остальных конкурсный балл оказался ниже. То есть из 10 мест государство профинансирует одно.

Далее опишем алгоритм на примере абитуриента. Специальность, которую вы планируете осваивать есть в двух вузах - №1 и №2.

Вуз №1 - ведущий в стране и нужно иметь высокий конкурсный балл, например, 185, чтобы туда поступить. Вуз №2 менее популярен и достаточно 165 баллов, чтобы поступить на бюджет на интересующую специальность.

Вуз №1 может принять 10 студентов на бюджет и минимальный балл 185. Если вы подали только одно заявление в этот университет на выбранную специальность и:

1. Ваш балл ниже 185.

2. Балл будет минимально достаточным, но 10 мест займут абитуриенты, которые имеют более высокий балл, чем ваш — вы сможете учиться на контракте.

Вместе с тем, если вторым приоритетом вы поставите вуз №2, то скорее всего будете учиться на бюджете. Поэтому в Минобразования рекомендуют подавать все пять заявлений из возможных.

4. Как выбрать учебное заведение и специальность?

Для того, чтобы выбрать учебное заведение и специальность, нужно перейти на сайт ЄДЕБО, где в свободном доступе находятся реестры вузов.

В разделе ВСТУП есть форма для поиска. Условно она разделена на базовый поиск и расширенный. Разберем оба варианта.







Базовый поиск работает просто - в поле для поиска необходимо ввести ключевые слова. Абитуриент увидит все доступные конкурсные предложения, на которые сможете подать электронные заявления.







Расширенный поиск позволяет детализировать выбор. гражданин может отталкиваться от конкурсных предметов ЗНО для поступления на определенную специальность.

Например, абитуриент планирует сдать ЗНО или уже сдал, по следующим предметам: украинский язык и литература, математика, иностранный язык, химия.

Если выбрать эти предметы, в поле поиска "Специальность / специализация" будет показан список всех специальностей, для поступления на которые предусмотрено перечень именно этих предметов ЗНО.

После выбора специальности появится перечень учебных заведений, где ее можно получить, с разбивкой по регионам.







Для получения детальной информации об учебном заведение, можно перейти на главную страницу сайта и далее в РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ образовательной деятельности.







В поле для поиска нужно указать название учебного заведения, после чего получить доступную информацию о нем:

структура учебного заведения: факультеты, институты, прочее,

актуальные лицензии, сертификаты об аккредитации образовательных программ (специальностей),

соискатели высшего образования - количество соискателей образования по специальностям,

приемная комиссия — адрес и способы связи с приемной комиссией.

правила приема в учреждения образования, где подробно описан порядок поступления в конкретное учебное заведение.

Кроме этого:

какая форма собственности учебного заведения,

кто им управляет,

где территориально оно находится,

способ связи.





Также на сайте указано идентификационный код учебного заведения, по которому можно получить более подробную информацию из других источников открытых данных. Например, о судебных исках к учебному заведению.



