В Госпогранслужбе Украины опровергли информацию о том, что на границе с Россией из-за нехватки денег перестали рыть ров.

Об этом "Стране" сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Работы (по обустройству рва на границе - Ред.) ведутся, а все остальное вы можете прочесть в интервью, которое озвучивал глава Госпогранслужбы по инженерному обустройству границы",— сообщил Демченко.

Отметим, что о приостановке работ заявил первый заместитель директора ФСБ РФ, руководитель Пограничной службы России Владимир Кулишов. Он сообщил, что Украина якобы практически перестала рыть ров на границе с Россией из-за нехватки денег.

Напомним, ранее в интервью, упомянутом Демченко, глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что на границе с Россией обустраивают противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и создают систему видеонаблюдения.

Также мы писали о том, что к 2025 году на границе с Россией хотят завершить возведение "Стены Яценюка" (защитных фортификационных сооружений). Любопытно, что изначально строительство должно было завершиться в 2018 году, позже сроки продлили до 2021 года, а в 2020-м - до 2025 года.