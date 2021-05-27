Белорусская авиакомпания "Белавиа" из-за запрета на выполнение рейсов со стороны ряда стран отменяет полеты в 12 направлениях, в том числе - в российский Калининград.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Полеты по 12 направлениям в 8 странах отменяются с 27 мая до 30 октября 2021 года. "Белавиа" не будет выполнять рейсы в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону, Калининград.

Пассажирам пообещали вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года с момента приобретения.

Напомним, после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, Украина, Великобритания, Литва, Латвия, Сингапур, Германия, Нидерланды, Франция, Финляндия, Австрия, Польша, Испания, Япония, Эстония и Швеция ограничили авиасообщение с Беларусью.

Также мы писали о том, как теперь долететь из Киева в Москву и вернет ли "Белавиа" деньги за билеты.

Кроме того, сообщалось, что, по словам Лукашенко, в условиях отказа ЕС принимать борты "Белавиа" самолеты белорусской компании будут летать по нейтральному пространству Средиземного моря и Балтики.