Во вторник, 1 июня, отмечают несколько важных дат и праздников. Среди них - День защиты детей, всемирный день родителей, день рождения Мэрилин Монро.

День защиты детей. Решение о проведении этого международного праздника приняли в 1949 году на специальной сессии Международной демократической федерации женщин. Главная его цель - обратить внимание на проблемы детей, на защиту их прав, жизни и здоровья.

Всемирный день родителей. Эту дату отмечают по инициативе ООН. Не зря она совпадает с Днем защиты детей, поскольку каждый ребенок нуждается в родительском тепле, любви и понимании для гармоничного и всестороннего развития личности.

Всемирный день молока впервые занесли в реестр праздничных дней в 2001 году. Инициативу продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН поддержало большинство стран планеты.

Восход солнца в Киеве сегодня в 04:50.

Солнце в зените 12:55.

Заход солнца в 21:00.

Продолжительность дня 16:09.

Именины сегодняшнего дня: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Виктор, Василий, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Олег, Павел, Сергей.

Дни рождения: в этот день родилась известная киноактриса Мэрилин Монро (Норма Джин Бейкер). Она снялась в таких культовых фильмах, как "Джентльмены предпочитают блондинок", "Автобусная остановка", "Асфальтовые джунгли", "Бриллианты - лучшие друзья девушек", "В джазе только девушки".