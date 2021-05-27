Федеральная служба безопасности Российской Федерации назвала наращивание военной мощи возле украинской границы "адекватными мерами" с учетом недружественных действий с украинской стороны.

Об этом первый заместитель директора ФСБ, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов сообщил "РИА Новости".

"Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения", - заявил Кулишов.

Напомним, по словам руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова возле российской границы с Украиной концентрация войск РФ достигает 100 тысяч военнослужащих.

Также сообщалось, что в апреле Россия заявила об отводе войск от границы с Украиной. Почему Россия не отвела войска от украинской границы и как с этим связан государственный секретарь США Энтони Блинке подробно разбиралась "Страна".