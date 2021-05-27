Неизвестные закидали бутылками с краской посольство Беларуси в Литве. Кроме того, правоохранители нашли на месте красно-белые полоски ткани, которые были прикреплены к бутылкам

Об этом со ссылкой на полицию балтийской республики сообщает Sputnik Литва в четверг, 27 мая.

"Утром в среду правоохранительные органы получили сообщение о том, что на территории белорусского диппредставительства, которое находится на улице Миндауго, обнаружены две стеклянные бутылки с краской. Одна из них была разбита", - пишет Sputnik.

По данным правоохранителей, также там нашли три красно-белые полоски. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее посольство Беларуси в Вильнюсе забросали картошкой

Также мы рассказывали, что после инцидента с самолетом Ryanair, который экстренно сел в аэропорту Минска, после чего там задержали Романа Протасевича, одного из пассажиров самолета и создателя Telegram-канала Nexta, Литва заявила, что не будет пропускать к себе рейсы, которые пролетели через республику. Кроме того, с 25 мая запрещен вылет из литовских аэропортов самолетов, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство Беларуси.