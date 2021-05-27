Администрация социальной сети Facebook приняла решение больше не удалять посты о том, что коронавирус был создан в лаборатории.

Об этом со ссылкой на представителя соцсети сообщает ABC News.

"В свете продолжающихся расследований о природе Covid-19 и с учетом консультаций с экспертами в области общественного здоровья мы больше не будем удалять утверждение о том, что Covid-19 имеет рукотворную природу", - заявили в Facebook.

Представитель компании рассказал, что Facebook регулярно обновляет политику относительно того, какие именно утверждения о коронавирусе считать или не считать фейками, поскольку специалисты узнают все новые и новые факты.

Напомним, в докладе ВОЗ назвали четыре версии происхождения коронавируса, но не смогли выбрать одну. Версию о лабораторной утечке вируса в Китае как причине распространения Covid-19 признана "крайне маловероятной".

Также мы писали о том, что Байден дал разведке 90 дней, чтобы собрать информацию о происхождении нового коронавируса.

После этого в Китае заявили, что не хотят политизировать происхождение коронавируса.