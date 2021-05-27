В среду, 26 мая, в Кривом Роге в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажки горит девушка. Во время конфликта сожитель поджег свою беременную подругу и сбежал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

Около четырех часов дня работники ГСЧС сообщили в полицию, что в квартире многоэтажного дома на улице Соборности в Долгинцевском районе горит девушка.

"По предварительной информации установлено, что во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 20-летнюю сожительницу и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Девушка с телесными повреждениями была доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину и провели обыск по месту проживания. В ходе обыска было обнаружено и изъято оружие. Решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации по статье о покушении на убийство.

Напомним, в Винницкой области мужчина пытался сжечь жену во время празднования дня рождения.

Также сообщалось, что под Черновцами мужчина зарезал свою супругу и попытался покончить с собой на глазах у ребенка.