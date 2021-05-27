Глава союза врачей Японии Наото Уэяма заявил, что массовое скопление людей, которые приедут на летнюю Олимпиаду в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию. Проведение соревнований, добавил, он, грозит появлением нового "олимпийского" типа коронавируса.

Об этом Наото Уэяма заявил в ходе пресс-конференции, пишет "Интерфакс" в четверг, 27 мая.

"Все разнообразные мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах, сконцентрируются, соберутся здесь - в Токио. Мы не можем отрицать даже возможность нового штамма, который возникнет после Олимпиады", - заявил он.

Также глава союза врачей добавил, что на Олимпийские игры в Токио, по планам, прибудут представители примерно 200 стран и прочих субъектов международного права.

Напомним, ранее шесть тысяч японских врачей призвали отменить Олимпиаду в Токио. Они опасаются всплеска заболеваемости Covid-19.

Также мы сообщали, что в Японии создали онлайн-петицию, призывающую отменить проведение Олимпийских игр. За несколько дней ее подписали около 205 000 человек из 300 000 необходимых. Авторы обращения призывают отменить соревнования из-за риска распространения коронавируса в стране.