Российская компания "10 МЕД" регистрирует бренд "Петров и Боширов" ("П&Б"), названный в честь нашумевших российских разведчиков. Под ним планируют выпускать шампуни.

Об этом исполнительный директор "10 МЕД" Максим Зотов сообщил Telegram-каналу Mash.

Авторы идеи эксплуатируют историю о том, что российские разведчики, по их же заявлениям, занимались экспортом косметики и БАДов. В компании указывают, что продукция предназначена в первую очередь для "активных мужчин".

"Сейчас эту парочку раскручивают по всему миру. Любой вменяемый человек понимает, что 90% информации, если не все 100, за уши притянуто. Соответственно, это такой хайп, может быть, на негативе. Но мы посчитали, что можно зарегистрировать такой бренд, и, возможно, он будет пользоваться спросом в некоторых категориях", - сказал Максим Зотов.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что другая российская компания - "Дельта" - регистрировала в Роспатенте торговый знак "Петров и Боширов". Планировалось выпускать под этим знаком настольные игры-бродилки.

Также мы сообщали, что в Bellingcat заявили, что Петров и Боширов получили новую работу в администрации президента РФ.