Минэкономики засекретило копию контракта Витренко с "Нафтогазом"

Министерство экономики Украины отказалось предоставить копию контракта с новым председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Об этом со ссылкой на ответ Минэкономики сообщают "Украинские новости" в четверг, 27 мая.

"... информация о содержании контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Витренко Ю.Ю. является конфиденциальной и может распространяться в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в ответе.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 28 апреля, уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. После этого компанию возглавил его бывший заместитель Юрий Витренко.

ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами Большой семерки, Швеции и Европейского Союза сообщил, что контракт с новым председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко подписан на 12 месяцев.

Также мы рассказывали, что Юрий Витренко заявил о некомпетентности наблюдательного совета компании. Также он добавил, что набсовете компании нет юристов, которые разбирались бы в украинском антимонопольном законодательстве.