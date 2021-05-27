По состоянию на 11:00 26 мая месячные предложения компаний по цене на газ для населения стартуют от 7,99 грн за кубометр и достигают 11,89 грн за кубометр. Годовые предложения поставщиков варьируются от 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр. С доставкой это будет 15 гривен.

Данные мониторинга цен публикует "ГазПравда"



У поставщиков ООО "Е энергия", ООО "Мегаватт Энерго Сервисная Компания", ООО "Тас Энергия Страны" летняя и месячная цены совпадают и равны, соответственно, 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр.

В большинстве компании месячная цена на июнь 2021 ниже, чем годовое предложение. Например, в ООО "Черновецкая областной энергоснабжающая компания" разница достигает 5 грн за кубометр (8,50 грн в июне против 13,50 грн - годовая цена).

Однако у нескольких поставщиков - "ООО "Закарпатье Энергосбыт", ООО "ГазПромПостач", ООО "Гласкомерц" - наоборот летняя предложение более выгодным.

Новые ценовые предложения от "поставщика последней надежды" (то есть НАК "Нефтегаз") также пока неизвестны.

Напомним, 19 мая Кабмин объявил об отказе регулирования цен на газ

Ранее "Страна" публиковала годовые цены на газ для украинцев по всем областям.

Также "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" назвал годовой тариф на топливо.