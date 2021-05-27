Российское коммуникационное агентство Setters объявили о сотрудничестве с украинским креативным агентством Banda Agency. Последнее разработало официальный бренд Украины Ukraine Now.

Об этом сообщается на странице Setters в Instagram.

Российское агентство сообщило, что отправило в Киев для обмена опытом пятерых своих сотрудников из офиса в Санкт-Петербурге. Setters добавило, что они должны вернуться вместе с пятью работниками Banda Agency 8 июня.

"Мы договорились с Banda Agency и действительно поменялись сотрудниками", - говорится в публикации.

"Setters обещает устроить "микро-реалити" и публиковать сториз о работе своих сотрудников. "Как будет дружба по-украински? А так и будет!" - говорится в публикации.

При этом на странице Banda Agency в Instagram пока о сотрудничестве с Setters ничего нет. Однако, по информации издания "Буквы", украинское агентство публиковало у себя сториз с сотрудниками российской компании. Отметим, что сейчас этих сториз нет в аккаунте.

Banda Agency известна разработкой единого бренда Украины Ukraine NOW, с помощью которого наша страна позиционируется за рубежом. Среди других известных проектов агентства - ребрендинг Чернобыльской зоны и коммуникационная кампания об аннексированном Крыме "Crime (A)".

На сайте Setters указано, что это одно из пяти лучших коммуникационных агентств России. Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Майами.

Ранее мы рассказывали, что в 2018 году В четверг, 10 мая, Кабмин на заседании утвердил международный бренд Украины UkraineNOWua. Тогда сообщалось, что он необходим для улучшения имиджа Украины в мире. Логотип бренда можно использовать для презентаций и в информационных продуктах, а также в качестве наклеек.