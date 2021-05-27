Глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск после инцидента с экстренной посадкой самолета в столице Беларуси больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу. По его словам, для этого будет найдено новое место.

Об этом сообщает ТАСС в четверг, 27 мая.

"У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии (Александр - Ред.) Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения - минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку", - сказал он.

По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь - к ОБСЕ.

Напомним, 23 мая в Минске совершил принудительную посадку самолет, который направлялся из Греции в Вильнюс. На борту находился экс-главный редактор Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали вместе с его девушкой Софией Сапегой.

После инцидента Украина и около 20 других стран закрыли авиасообщение с Беларусью.