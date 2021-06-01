Сегодня первый день лета, которое приходит с тополиным пухом, первыми раскатами грома, порой школьных выпускных и каникул, отпуском, посиделками до рассвета, теплыми ночами и спелыми ягодами.

Поздравьте друзей с первым днем лета.

Открытки и короткие пожелания в прозе

Мы весь год ждем этой прекрасной поры и не всегда успеваем насладиться теплыми деньками. Желаю, чтобы это лето стало волшебным и особенным для тебя!

Желаю побыстрее окончить учебный год и провести каникулы на море, встретиться с друзьями, поехать в лагерь и просто повеселиться!

Пусть лето будет знойным и богатым на позитивные моменты!

Желаю чудесного момента, когда вы сможете провести отпуск на лазурном берегу, оставив за спиной все хлопоты и проблемы мегаполиса.

Пусть лето приносит не просто долгожданное тепло, но и подарит надежду на чудо! А оно пусть обязательно случится в твоей жизни в эти три жаркие месяцы!

Поздравления в стихах

Что такое лето? - Это много света,

В небе облака, быстрая река,

Множество чудес, яркие цветы,

За рекою - лес, а со мною - ты!

Наконец-то наступило

Лето долгожданное:

Теплое, желанное

Милое и сладкое.

Всех сегодня поздравляю

С первым днем поры прекрасной.

Теплых вам часов и ласки

Летом пожелаю.

Поздравления в смс

Желаю вам такого лета, чтоб было не до интернета!

Пусть в жизни будет больше света!

Дарю я вам кусочек лета!

С первым днем лета, исполнения всех желаний!

Лето - это маленькая жизнь, с началом лета!