Сегодня первый день лета, которое приходит с тополиным пухом, первыми раскатами грома, порой школьных выпускных и каникул, отпуском, посиделками до рассвета, теплыми ночами и спелыми ягодами.
Поздравьте друзей с первым днем лета.
Открытки и короткие пожелания в прозе
Мы весь год ждем этой прекрасной поры и не всегда успеваем насладиться теплыми деньками. Желаю, чтобы это лето стало волшебным и особенным для тебя!
Желаю побыстрее окончить учебный год и провести каникулы на море, встретиться с друзьями, поехать в лагерь и просто повеселиться!
Пусть лето будет знойным и богатым на позитивные моменты!
Желаю чудесного момента, когда вы сможете провести отпуск на лазурном берегу, оставив за спиной все хлопоты и проблемы мегаполиса.
Пусть лето приносит не просто долгожданное тепло, но и подарит надежду на чудо! А оно пусть обязательно случится в твоей жизни в эти три жаркие месяцы!
Поздравления в стихах
Что такое лето? - Это много света,
В небе облака, быстрая река,
Множество чудес, яркие цветы,
За рекою - лес, а со мною - ты!
Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Теплое, желанное
Милое и сладкое.
Всех сегодня поздравляю
С первым днем поры прекрасной.
Теплых вам часов и ласки
Летом пожелаю.
Поздравления в смс
Желаю вам такого лета, чтоб было не до интернета!
Пусть в жизни будет больше света!
Дарю я вам кусочек лета!
С первым днем лета, исполнения всех желаний!
Лето - это маленькая жизнь, с началом лета!