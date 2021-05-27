Первый заместитель директора ФСБ РФ, руководитель Пограничной службы России Владимир Кулишов заявил, что Украина практические перестала рыть ров на границе с Россией. По его словам, это происходит "из-за нехватки денег".

Об этом Кулишов рассказал в интервью РИА Новости в четверг, 27 мая.



"В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта", - сказал Кулишов.

Отметим, ранее глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявлял, что обустройство границы с Россией продолжается, на это потратили уже два миллиарда гривен (около 72 миллионов долларов). Он также говорил, что Украина обустроила на границе уже около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора. Кроме этого Дейнеко заявлял, что завершение обустройства границы с Россией зависит только от Украины и того, что хочет видеть общество на границе. При этом, по его словам, проекта "Стена", строительство которого продлили до 2025 года, нет.

Мы также рассказывали о проекте "Стена", который начали еще в 2014 году. Тогда бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил о строительстве "Стены", которая должна защитить Украину от возможного вторжения России. Она должна была обойтись бюджету в 4 млрд грн.

"Стену" планировали завершить в 2018 году, потом сроки отодвинули на 2021-й. Позже из-за недостаточного финансирования перенесли сроки на 2025 год. Пока работы выполнены на 40%. На строительство потратили уже 1,7 млрд грн, ежегодно выделяя по 400-500 миллионов.