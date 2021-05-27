В Китае заявили, что заявления США касательно того, что Китай может быть основным источником распространения коронавируса, затрудняют борьбу с пандемией.

Об этом сказано в заявлении посольства Китая в США, сообщает "Интерфакс".

"Политизация отслеживания происхождения вируса, этого чисто научного вопроса, не только затруднит поиск его источника, но и выпустит на волю "политический вирус", что серьезно затруднит международного сотрудничество в борьбе с пандемией", - сказано в заявлении.

Пекин, по данным посольства, поддерживает всестороннее изучение всех ранних случаев заболевания Covid-19 во всем мире. Также Китай выступает за расследование деятельности некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру.

"Такие исследование и расследование должны быть полными, прозрачными и основанными на фактических данных, и должны быть доведены до конца с тем, чтобы все стало ясно", - заявляют в посольстве.

Напомним, ранее президент США Джо Байден в среду поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения Covid-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней.

Также мы писали о том, что в ВОЗ исключили версию об утечке коронавируса из лаборатории.