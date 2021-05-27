Швейцария отказалась от рамочного экономического соглашения с Евросоюзом и вышла из переговоров с Брюсселем. В правительстве Конфедерации заявили, что даже после нескольких лет дискуссий сохраняются "фундаментальные разногласия" по ряду ключевых вопросов, поэтому продолжать переговоры бессмысленно.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Сегодня Федеральный совет принял решение о прекращении переговоров по институциональному рамочному соглашению между ЕС и Швейцарией. Мы принимаем к сведению это одностороннее решение правительства Швейцарии. Мы сожалеем об этом решении, учитывая прогресс, достигнутый за последние годы в претворении в жизнь Институционального рамочного соглашения", - говорится в сообщении.

По информации BBC, в этих переговорах швейцарское правительство выдвинуло на первый план три вопроса:

- защита заработной платы,

- правила, регулирующие государственную помощь,

- право граждан ЕС, работающих в Швейцарии, требовать швейцарских социальных пособий в рамках свободы передвижения.

Министр иностранных дел Игнацио Кассис заявил, что Швейцария не может принять требования Брюсселя о равных правах для рабочих из ЕС, поскольку это означало бы нежелательный "сдвиг парадигмы" в миграционной политике страны.

"Полное внедрение Директивы о правах граждан ЕС означало бы изменение принципов миграционной политики, поддержанной большинством населения и кантонами. Более того, это серьёзно отразилось бы на стоимости социальной политики", - сказал Кассис.

Экономические отношения Швейцарии и Евросоюза отражены в более чем сотне двусторонних договоров и соглашений. Новый документ должен был в определённой мере объединить их и углубить интеграцию Швейцарии в Единый рынок. ЕС - крупнейший торговый партнер Швейцарии. Отказ от рамочного соглашения, по мнению аналитиков, может привести к экономическим ограничениям со стороны Брюсселя.

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