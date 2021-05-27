Экспансия человечества на Красную планету, старт которой хочет дать глава американской компании SpaceX Илон Маск, может стать самой рискованной миссией в истории цивилизации. Ученые предупреждают о множестве рисков, с которыми столкнутся первопроходцы при дальних космических путешествиях.

Об этом пишет Bloomberg.

Итак, вот аргументы скептиков. Полет на Марс займет от шести до девяти месяцев. Логистику усложняет то, что расстояние от Земли до Марса меняется в широком диапазоне - от 56 млн до 400 млн км в зависимости от их эллиптических орбит. В непредвиденных случаях при исследовании Луны "всегда есть перспектива спасения или снабжения с Землей или с промежуточной космической станцией", объяснила доцент Университета Флиндерса в Аделаиде, советник ассоциации космической промышленности Австралии Элис Горман. "На Марсе этого не будет", - добавила она.

Еще одну угрозу представляют солнечные вспышки, мощность которых может быть эквивалентна взрыву 100 млн водородных бомб. Магнитное поле Земли может защитить космонавтов на орбите, но в дальних космических путешествиях человек, пораженный такой радиацией, не сможет прожить дольше нескольких дней.

"Это ужасный способ погибнуть", - считает профессор Вестминстерского университета в Лондоне Льюис Дартнелл. Он заявил, что защитой от радиации на борту космического корабля могут стать специально расположенные резервуары с водой - в случае опасности космонавты укроются за ними. Но сложность заключается в том, чтобы вовремя обнаружить активность на Солнце, особенно на стороне, не обращенной к Земле, и предупредить экипаж. Эксперт уверен: "У нас нет возможности наблюдать за Солнцем под разными углами для отслеживания солнечных бурь".

О другой угрозе рассказал профессор Мичиганского университета Нилтон Ренно и это пылевые бури на поверхности Марса. Они могут блокировать солнечный свет на два месяца. "Если вы используете солнечные батареи в качестве источника энергии, вы, скорее всего, не выживете. У вас не будет энергии, чтобы согреться", - сказал Нилтон Ренно.

Ученым еще предстоит решить вопрос, как обеспечить людей на Марсе достаточным количеством еды, воды и кислорода. Сейчас NASA финансирует исследование по выращиванию водорослей, которые могли бы стать источником как пищи, так и кислорода, в условиях, имитирующих Марс. Но эти исследования пока находятся на начальной стадии. Источником воды на Марсе может стать подповерхностный лед, но для составления карты его нахождения потребуется радар, говорит геолог Юго-Западного научно-исследовательского института в Боулдере Виктория Гамильтон.

Самая большая технологическая проблема - как создать на Марсе топливо для ракеты, которая сможет вернуть астронавтов в случае, если они не подпишутся на путешествие в один конец. "Ракетное топливо не взять с собой. Это слишком тяжело", - считает доцент Университета Гонконга Джозеф Михальски. По его словам, топливо придется производить на месте.



Маск в апреле и сам признавал, что путешествие на Марс - "это вам не на санках кататься". "Честно говоря, некоторые люди, вероятно, вначале умрут", - заявил он в интервью основателю XPrize Питеру Диамандису.

Тем не менее ученые не теряют оптимизма. "Сегодня Марс - это место, где невозможно жить. Но по мере развития науки и технологий через 50-100 лет ответ может быть другим", - заявил руководитель программы "Марс 2117" космического центра Мохаммеда бин Рашида в ОАЭ Аднан АльРейс.

Напомним, ранее Маск заявил, что при покорении Марса умрет большое количество людей. По мнению главы SpaceX, покорение Марса будет "трудным и опасным путешествием, из которого вы можете не вернуться живым".