Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военнослужащие пытались перейти армяно-азербайджанскую границу, где длительное время продолжается вооруженный конфликт. В ведомстве также добавили, что были задержаны шесть военных Еревана.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана в сети.

"27 мая около 03:00 разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении попыталась перейти армяно-азербайджанскую границу в направлении населенного пункта Юхари Айрим Кельбаджарского района.

В результате незамедлительных оперативных мероприятий, предпринятых при минных операциях на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии на границе, шесть военнослужащих противоположной стороны были обезврежены и взяты в плен", - рассказали военные.

Также в Минобороны добавили, что утром 27 мая возле границы было замечено несколько боевых машин, в том числе танки.

"В результате принятых нами мер их передвижение было пресечено", - заявили в ведомстве.





Напомним, недавно состоялись переговоры между Арменией и Азербайджаном по ситуации на границе в Нагорном Карабахе, однако они не принесли результатов. Власти Баку и Еревана договорились о продолжении переговоров.

Также мы рассказывали, как французский президент Эммануэль Макрон обратился к Баку в сети на армянском языке и потребовал от Азербайджана вывести войска с территории Армении.