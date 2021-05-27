По состоянию на утро 27 мая, число зараженных на планете превысило уже отметку в 168 миллионов человек, фото: arcgis.com

По состоянию на утро четверга, 27 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 509 человек. 

Напомним, что вчера, 26 мая, в стране было выявлено 3 395 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 114 человек. 

Умерли за отчетные сутки 183 человека (с начала эпидемии 50 067 пациентов).  

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Данные по коронавирусу на 27 мая

Выздоровели за последние сутки 16 867 человек (с начала эпидемии - 2 006 918 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 193 ребенка и 82 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (284 человека), Харьковской области (233), Львовской области (278) и Киевской области (194). 

В Киеве выявили 454 новых случая.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Украины по легкой атлетике не выступит на командном чемпионате Европы из-за коронавируса.

Так же мы рассказывали, что Байден дал разведке 90 дней, чтобы собрать информацию о происхождении нового коронавируса.

"Соединенные Штаты так же будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем соответствующим данным и уликам", - заявил президент США.

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