В свете грядущей 16 июня встречи президентов США и России, высшие чиновники двух стран активно используют не конфронтационную лексику.

Так например, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге публично заявил, что в США Россию "никто не называл врагом". Об этом передает "Интерфакс".

В ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать тот факт, что "Сербия, член программы НАТО "Партнерство ради мира", созданной, по сути, для борьбы с Россией, провела военные учения с врагом", Кирби заявил: "Никто не называл Россию "врагом", это вы ее так назвали. Это не тот термин, который мы используем для России".

Он так же отметил: "Я бы предложил этим двум суверенным странам самим говорить о своих учениях и двусторонних отношениях; это действительно их дело".

Пресс-секретарь Пентагона сказал, что Вашингтон "ценит Сербию как члена программы "Партнерство ради мира", а за возможными комментариями по поводу учений рекомендовал обращаться в НАТО.

Тем не менее, считает Кирби, "эти две страны (Россия и Сербия - Ред.) должны информировать о своих двусторонних отношениях, касающихся любых учений, которые они собираются провести".

По информации Минобороны РФ, Россия и Сербия с 20 по 25 мая проводили военные учения "Общий ответ 2021" антитеррористической направленности. В них с российской стороны приняли участие около 200 военнослужащих и 11 единиц техники.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден намерен отказаться от санкций против "Северного потока-2".