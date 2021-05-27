Очередная кровавая бойня потрясла США. Трагедия разыгралась в Калифорнии, где на сортировочной станции в городе Сан-Хосе, были хладнокровно расстреляны 8 человек.

Президент США Джо Байден выпустил экстренное обращение к Конгрессу, в котором призвал законодателей прекратить "эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия". Его заявление распространила пресс-служба Белого дома.

"Еще раз призываю Конгресс США принять немедленные меры и прислушаться к призыву американского народа... Нужно помочь положить конец этой эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия в Америке. Каждая жизнь, отнятая пулей, пронзает душу нашего народа", - заявил Джо Байден.

По его словам, меры по снижению числа трагических инцидентов со стрельбой поддерживает также большинство владельцев стволов.

Кроме того, американский лидер распорядился в память о жертвах последней стрельбы в Сан-Хосе приспустить государственные флаги на Белом доме и всех госучреждениях в США, а также на посольствах и консульствах за рубежом до 30 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Калифорнии стрелок убил четверых человек в бизнес-центре Оринджа.