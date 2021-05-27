К планете Земля в очередной раз приближаются два крупных космических астероида. Об этом сообщили в пресс-службе Центра исследования околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения НАСА.

Один из камней называется 2021 JF1, он летит со скоростью около 17 км/с и пролетит рядом с нашей планетой 27 мая. Его размер - от 94 до 210 метров в диаметре, что больше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке.

В НАСА относит это космическое тело к одному из самых опасных околоземных объектов группы "Аполлон".

Второй астероид 2021 КТ1 летит со скоростью 18 км/с. По данным ученых, его диаметр составляется от 150 до 330 метров, это примерный размер Эйфелевой башни в Париже. Ожидается, что космический объект приблизится к Земле 1 июня.

Как сообщала "Страна", спутник НАСА возвращается на Землю с образцами астероида, которые могут раскрыть секреты Солнечной системы.

Напомним, что 21 марта 2021 мимо Земли на необычной скорости пролетел гигантский астероид. Исследования намерены проводить с помощью 3,2-метрового инфракрасного телескопа, расположенного на вершине гавайского острова Манау-Кеа и инфракрасного спектрографа SpeX.