Осенью на материковую Австралию впервые за три тысячи лет с острова Тасмания переселили тасманийских дьяволов. И сумчатые дали потомство.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на природоохранную организацию Aussie Ark.

По данным ученых, семь дьяволят появились на свет в заповеднике дикой природы Баррингтон, что в штате Новый Южный Уэльс. Пока их размер не превышает ядра очищенного арахиса.

За один раз самка тасманийского дьявола приносит от 20 до 40 детенышей, однако выживают далеко не все, так как в ее сумке всего четыре соска. Успевшие закрепиться малыши проводят в сумке около трех месяцев.

В 2020 году в дикую природу материковой Австралии были выпущены 26 представителей сумчатых хищников. По словам президента организации Aussie Ark Тима Фолкнера, рождение тасманийских дьяволов дарит надежду на появление новых популяций исчезающих видов животных.

Тасманийские дьяволы вымерли на материке после появления динго - разновидности диких собак. С тех пор в дикой природе они обитали только на острове Тасмания.

Однако численность сумчатых хищников пострадала из-за эпидемии злокачественного заболевания, известного как лицевая опухоль тасманийского дьявола. С момента ее открытия в 1996 году погибло около 90 процентов популяции.

Самой действенной мерой против заболевания может стать создание крупной страховочной популяции за пределами Тасмании - на материковой Австралии.

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