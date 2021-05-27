Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 26 мая, провел встречу с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления республики.

На ней он пригласил Джо Байдена в Беларусь и пообещал дать в сопровождение три истребителя, видимо, намекая на то, что при посадке самолета с Романом Протасевичем в небо подняли истребитель.

Слова белорусского лидера приводит "БелТА".

"Я знаю, что Путин с удовольствием приедет в Минск, ну и Байден пусть тоже соглашается. Я даже знаю, что Путин ему скажет про Беларусь, потому что знаю, что он ему по телефону говорил. И Байдену пришлось оправдываться. Ну а может быть рискнет? Мы же запросто посадить самолет можем. Истребители поднимем и будем сопровождать от границы с Польшей. Три истребителя! Два с боку и в хвосте один! Для безопасности можем снизу подстраховать. Потому что если с ПЗРК на посадке – наш истребитель подведет его прямо на полосу. Ждем его, тут и обсудим белорусскую проблематику. А то, что он будет с Путиным обсуждать, Путин всегда поддержит нашу позицию", - сказал Бацька.

Как писала "Страна", на том же выступлении Лукашенко прозрачно намекнул, что Байден даже не знает, где находится Беларусь.

Также президент Беларуси пригрозил Западу ослаблением контроля за мигрантами и наркотрафиком.