Производитель смартфонов из Китая компания Redmi, которая в свою очередь является брендом китайской компании Xiaomi, представил Redmi Note 10 Pro 5G.

Об этом сообщает портал GizmoChina.

По данным журналистов, у нового смартфона 16,8-сантиметровый LCD-дисплей с разрешением в 2400х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В устройство, весом 193 грамма, встроенный процессор Dimensity 1100 батарея с мощностью в 5 тысяч мегаампер в час. Компания заявляет, что смартфон можно полностью зарядить за 42 минуты.

Селфи-камера имеет 16Мп, на обратной стороне находятся еще три камеры с 64Мп, 8Мп и 2Мп. Смартфон также поддерживает двойную SIM-карту, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS и NFC 3.0.

Устройства будут доступны в белом, черном, зеленом и голубом цветах. Отмечается, что стоимость базовой модели с 6Гб операционной памяти и 128Гб внутренней составит 250 долларов США. Продажи ожидаются уже 1 июня.

Фото: gizmochina.com

Как сообщала "Страна", в Пентагоне исключил корпорацию Xiaomi из черного списка.

Ранее в Xiaomi презентовали свой первый складной смартфон. В новое устройство китайской компании поставили чип Snapdragon 888, минимум 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.