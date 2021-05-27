Государственный департамент США 26 мая обновил рекомендации для американских граждан по поводу посещения Беларуси. Ведомство призвало не ездить в эту страну из-за "риска задержания".

Предупреждение размещено на сайте Госдепа.

В ведомстве напомнили, что Минск "23 мая принудил к посадке коммерческий рейс, следовавший через воздушное пространство республики, чтобы арестовать оппозиционного журналиста" Романа Протасевича. В США заявили, что в Беларуси могут не признавать наличие американского гражданства у лиц с двойным гражданством, а также отложить консульский доступ или отказать в его предоставлении.

"Не рекомендуется ездить в Беларусь из-за избирательного применения законов, риска задержания и пандемии коронавируса. Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, по обвинению в причастности к оппозиционным партиям, в участии в политических демонстрациях", - говорится в поясняющем тексте.

Ранее "Страна" сообщала, что некоторые страны запретили авиасообщение с Беларусью или полеты над своей территории белорусским рейсам после задержания Романа Протасевича. Так, польский совет министров запретил полеты в воздушном пространстве страны белорусским авиаперевозчикам.

А с 26 мая Украина прекратила авиационное сообщение с Беларусью.