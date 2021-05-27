НАК "Нафтогаз" планирует усилить управленческую команду, в задачи которой входит противодействие российскому проекту "Северный поток - 2". В нее войдет бывший функционер Республиканской партии США и сотрудник Госдепа Мирон Василик.

Об этом сообщается в Фейсбуке "Группа Нафтогаз".

"Остановить "Северный поток - 2" - национальная задача для Украины и приоритет для национальной компании "Нафтогаз", - сказано в посте компании.

С этой целью в команду управленцев и взяли Василика, а также Романа Супруна. Первый имеет более чем 30-летний опыт консультирования международных энергетических, сельскохозяйственных, финансовых и промышленных компаний в Восточной Европе. Он был сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента защиты окружающей среды США, а также работал в крупных международных компаниях.

"Господин Василик на позиции советника председателя правления ("Нафтогаза" Юрия Витренко - Ред.) займется расширением сотрудничества компании с международными организациями", - уточнили в "Нафтогазе".

Супрун же будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами. В компании добавили, что он сотрудничает с "Нафтогазом" с 2019 года и является специалистом в области адвокатуры.

Между тем президент США Джо Байден сделал громкое заявление по газопроводу. По его словам, укладка ветки практически завершена, а введение новых санкций против проекта станет контрпродуктивным для отношений США с Европой.

А незадолго до его заявления крупнейшая газета Германии Süddeutsche Zeitung в своей статье констатировала, что США и Украина проиграли битву против российского газопровода "Северный поток - 2".