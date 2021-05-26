Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил "Стране", что встреча советников Нормандской четверки 26 мая закончилась безрезультатно.

"На повестке дня возвращение к режиму полного прекращению огня на Донбассе, а также продолжение работы над кластерами. Но к кластерам вообще не дошли, потому что разговаривали о необходимых средствах, чтобы вернуться к полному прекращению огня. Из-за принципиальных разногласий позиций Украины и России насчёт того, кого считать стороной конфликта, на этот раз договориться не удалось. Общемировая позиция, известная с 2014 года: стороной конфликта являются Российская Федерация и Украина. Мы в очередной раз сегодня это подтвердили. На этом дебаты закончились, но договорились продолжать диалог", - сообщил Арестович.

Также он назвал дату следующей встречи в рамках ТКГ.

"9 июня 2021 года", - заявил Арестович.

Ранее о ходе переговоров рассказывал советник Андрея Ермака Михаил Подоляк. Он назвал обсуждение жестким.

Напомним, встретиться на уровне советников Нормандской четверки в середине мая предложил Андрей Ермак.