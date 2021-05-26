Президент США Джо Байден попросил разведслужбы страны удвоить усилия по поиску источника происхождения нового коронавиурса и отчитаться ему о результатах в течение 90 дней.

Заявление лидера опубликовал сайт Белого дома.

По словам Байдена, еще в начале 2020 года, когда появился COVID-19, он призвал Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) получить доступ в Китай, чтобы узнать о вирусе и бороться с ним более эффективно. Он констатировал, что отсутствие возможности для инспекторов США побывать в КНР в первые месяцы пандемии будет извечным препятствием любому расследованию происхождения COVID-19.



Также Байден рассказал, что вскоре после его инаугурации, в марте, его советник по национальной безопасности поручил разведывательному сообществу подготовить отчет о самом последнем анализе происхождения COVID-19, в том числе о том, возникло ли заболевание в результате контакта человека с зараженным животным или лабораторной утечки.

"Я получил этот отчет в начале этого месяца и попросил о дополнительных действиях. На сегодняшний день разведывательное сообщество США объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по этому вопросу. Вот его текущая позиция: большинство специалистов не верят, что имеется достаточно информации для оценки, что один из них сценариев более вероятен. Я попросил разведывательное сообщество удвоить свои усилия по сбору и анализу информации, которая могла бы приблизить нас к окончательному выводу, и доложить мне через 90 дней", - сказал Байден.

Он также просил разведку информировать Конгресс о своей работе.



"Соединенные Штаты также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем соответствующим данным и уликам", - резюмировал Байден.

Судя по последним словам заявления, Байден разделяет позицию Трампа, который обвинял Китай в распространении по миру коронавируса.

Между тем расследование о возникновении коронавируса провела ВОЗ, но так до конца и не выяснила его источника.