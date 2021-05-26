Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк прокомментировал переговоры советников Нормандской четверки, состоявшиеся 26 мая в формате видеоконференции. По его словам, обмен мнениями о сторонах конфликта на Донбассе и возвращении к режиму прекращения огня был жестким.

Об этом Подоляк сказал "Украинским новостям".

"Переговоры советников в Нормандском формате состоялись. Главный вопрос - это, конечно, возвращение к режиму прекращения огня на Донбассе. Это базовый вопрос, решение которого должно предшествовать дальнейшему движению по выполнению обязательств", - сообщил Подоляк.

По его словам, Украина, Франция и Германия полностью солидарны в этом вопросе, однако российская сторона свела переговоры к дискуссии о том, кого считать стороной конфликта.

"Для нас и для всего цивилизованного мира этот вопрос давно решен: Украина и Россия как стороны конфликта должны прийти к соглашению о том, как выполнить все необходимые пункты. Российская сторона продолжает делать вид, что в этом вопросе есть еще что-то такое, что можно обсуждать. Как результат - был жесткий обмен мнениями о том, кто с кем должен говорить", - рассказал советник Ермака.

Он добавил, что на институциональном уровне во всех форматах сторонами переговоров закреплены Украина, Россия и европейские посредники Франция и Германия: в Нормандском формате, ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе.

"На этой основе переговоры и будут продолжены", - заверил он.

Подоляк также сказал, что ближайшее заседание ТКГ запланировано на 9 июня. На нем Украина будет добиваться скорейшего обеспечения полного прекращения огня на Донбассе.

Ранее "Страна" писала о повестке переговоров советников Нормандской четверки.

Мы также сообщали, что встретиться в конце мая предложил советникам лидеров стран Ермак в середине месяца.