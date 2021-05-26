Сотрудники полиции Украины сумели задержать членов группировки наркоторговцев и ликвидировать три нарколаборатории, которые функционировали в Киеве и области.

Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Сообщается, что в состав наркобанды входили шесть мужчин и одна женщина, и большинство из них уже попадали в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Злоумышленники создали разветвленную сеть изготовления и реализации амфетамина. Они организовали три нарколаборатории, которые функционировали на территории столицы и области. Производственные мощности нарколабораторий позволяли производить до 3 тысяч доз амфетамина ежемесячно, от сбыта которых группировка получала около 1 млн грн.

Грамм психотропа стоил 400 грн. Деньги торговцы получали в наличной форме или на банковские карточки. Работники полиции установили круг лиц, которые тоже причастны к сбыту запрещенных веществ.

25 мая правоохранители провели 18 одновременных обысков по местам проживания участников, в их автомобилях и специально оборудованных для изготовления и хранения запрещенных веществ.

В ходе обысков изъяты килограмм каннабиса, 20 литров прекурсоров в жидком состоянии и свыше 5 килограммов - в твердом состоянии, около 100 таблеток МДМА, амфетамин, а также более 150 тыс. грн, 1 700 долларов, мобильные телефоны, компьютерная техника, большое количество банковских карт, блокноты с черновыми записями и оружие. Стоимость изъятых наркотических веществ и прекурсоров составляет более 500 тыс. грн.

Трое фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Одному из мужчин уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Другим участникам преступной группы готовится вручение сообщений о подозрении согласно ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В мае Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной наркогруппировки. В нее входили действующие и бывшие работники Львовского районного управления полиции, в частности заместитель начальника одного из отделов.

Видео: youtube.com/Національна поліція України

Как сообщала "Страна", в Харькове наркоторговцы делали по 350 закладок в неделю. Работа интернет-магазине полностью блокирована. Фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве наркоман сначала просто препятствовал движению автомобилей, а потом начал бросаться на машины и пытался разбить их.