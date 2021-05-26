В Украину прибыли полмиллиона доз китайской вакцины CoronaVac от коронавируса
Еще одна партия в 500 тысяч доз вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech прибыла в Украину 26 мая.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как заявили в ведомстве, сейчас прибывшая вакцина в соответствии с действующим законодательством отправляется на лабораторный контроль.
Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужны две дозы, интервал между введением которых составляет 28 дней. Температура хранения вакцины составляет +2...+8℃, препарат не требует особых условий холодовой цепи.
В Минздраве напомнили, что прививки препаратом CoronaVac начались в Украине 13 апреля. CoronaVac - это инактивированная вакцина, которая содержит неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
Украина ранее получила 1,2 миллиона доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 миллиона доз этой вакцины.
Как писала "Страна", в Украине сделали более миллиона прививок вакцинами от коронавируса.
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