Начало холодной войны: Лукашенко обвиняет Украину

Вчерашний день можно считать днем начала холодной войны между Белоруссией и Украиной. Если протест белорусского посольства по поводу прекращения авиасообщения между странами во вторник был чем-то вроде предупредительного выстрела, то вчера уже был выстрел по конкретной цели: Александр Лукашенко официально обвинил Украину в том, что она не приняла для экстренной посадки злополучный самолет с оппозиционером Протасевичем на борту.

С украинской стороны, естественно, прозвучало опровержение – мол, ни киевский, ни львовский аэропорты не получили запроса на экстренную посадку.

Но это уже второстепенные детали. Главное в том, что Бацька бросил перчатку украинской власти. А если точнее – принял вызов, сделанный ему гораздо раньше.

Надо сказать, к этому все шло давно. После того как официальный Киев присоединился к кампании по непризнанию итогов президентских выборов в Белоруссии, Минск выразил сожаление – но не более. И с тех пор в реальных отношениях двух стран ничего не менялось.

Однако нынешняя ситуация – это совсем другое. Непризнание Лукашенко не затрагивало экономических отношений, а именно они для Бацьки являются приоритетными. А вот запрет на перелеты между Киевом и Минском – это не только потери для "Белавиа" по рейсу между двумя столицами, но и потеря немалого заработка на транзите между Киевом и Москвой.

Именно поэтому Лукашенко больше не церемонится. Теперь он не только обвиняет Украину в бедах с несчастным рейсом Афины – Вильнюс, но и заявляет, что Протасевич на Донбассе убивал людей. Причем очевидно, что белорусский президент имеет в виду убийство людей в составе украинского батальона "Азов".

Это уже тоже однозначная трактовка украинского конфликта, которой Лукашенко раньше избегал. Так что вызов принят, и холодная война началась. Остается надеяться, что только холодной она и останется.

Запрет электричества из Белоруссии и России: санкции для галочки

Тема Белоруссии звучала вчера и в официальных решениях киевских властей. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла решение запретить импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

Сделала она это по просьбе нового министра энергетики Германа Галущенко, который с первых же дней начал лоббировать интересы бизнес-империи Рината Ахметова.

Однако вряд ли в этой бизнес-империи решением НКРЭКУ будут довольны. Поскольку она приняла соломоново решение: запретить импорт, но только до 1 октября.

Мотивировка комиссии: она заботится о потребителях. А еще помнит о том, что "теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке".

Слово "теоретически" глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк сказал, чтобы прямо никого не обидеть. Поскольку своим комментарием он, собственно, вскрыл всю схему, ради которой запрет импорта и затевался: в пиковый период электроэнергии не будет хватать, вот тут-то электростанции ДТЭКа и начнут взвинчивать цены.

Однако пиковый период – это как раз после 1 октября, когда начинается отопительный сезон, часть нагрузки которого приходится на электрические сети. Так что запрет от НКРЭКУ – это скорее политическое решение, призванное, с одной стороны, показать, что с мнением Минэнерго в комиссии считаются, а с другой – что она включилась в санкционную кампанию против Белоруссии.

Но реальных последствий от такого решения не будет. И слава богу, поскольку в пострадавших действительно могут оказаться потребители.

Кабмин все же введет ковид-паспорта

Кабмин все-таки принял решение о введении в июле ковидных паспортов. Об этом вчера заявил премьер Денис Шмыгаль. Документ, против введения которого проголосовал французский парламент, у нас будет введен решением правительства.

Это будет документ, недоступный большинству граждан Украины. Если в мировой политике есть понятие "золотой миллиард" (то есть жители самых богатых стран, имеющие возможности, которых нет у остальных миллиардов), то у нас с помощью ковидного паспорта планируют ввести понятие "золотой миллион" – то есть те, кто благодаря сделанным прививкам получат права, которых нет у остальных 40 миллионов.

Собственно, на данный момент нет даже этого миллиона, поскольку большинство привитых получили только одну дозу, но шансы на вторую у них все-таки имеются. В то время как у десятков миллионов пока нет шансов даже на первую.

Когда Кабмин определял очередность вакцинации, он исходил из того, что некоторые категорий граждан должны быть привиты в первую очередь, потому что имеют больше рисков заражения, чем остальные. Однако речь шла исключительно о здоровье, а не о том, что данные категории граждан будут пользоваться правами, которых нет у других.

Поэтому решение о введении ковид-паспортов дискриминационное. И если уж его вводят, то в самом документе необходимо записать, что он не предоставляет никаких преимуществ по отношению к тем, кого правительство записало в категории граждан второго и третьего сорта.

Больше того, за любые попытки дискриминировать граждан по принципу вакцинации должна быть введена уголовная ответственность, такая же, как и за любую другую дискриминацию. Это базовый принцип демократического государства, от которого отходить нельзя.

Кличко анонсировал подорожание транспорта

Виталий Кличко анонсировал повышение цен в общественном транспорте Киева. Как и следовало ожидать, недавние заявления транспортников о метро и наземном транспорте по 21-25 грн были устрашающей акцией, которая предваряет решение по менее страшному подорожанию. Кличко вчера так и сказал: подорожание будет, но не до 25 гривен.

Пока речь идет об анонсе. Само решение будет летом, причем мэр говорил о нем как бы неуверенно, но из его слов было очевидно, что на самом деле все уже решено. Поскольку в ход пошли аргументы, которые должны обосновать это подорожание. Во-первых, убыточность общественного транспорта, который дотируется на 3 млрд гривен, во-вторых, тот факт, что у нас "самые низкие цены в Европе".

Аргументы избитые и недейственные. Что касается дотаций, то общественный транспорт дотируется практически во всем мире. И в той же самой Европе, о которой в этом контексте Кличко почему-то не вспоминает. Собственно, суть дотаций в том, чтобы сделать общественный транспорт доступным для всех жителей города – ведь он потому и общественный. У кого денег много, тот может пользоваться и личным транспортом или такси.

Что касается "самых низких цен в Европе"… А с чего мэр вообще взял, что мы – Европа? По каким материальным параметрам Киев можно сравнить с Берлином и Парижем, с Веной и Лондоном?

Мы – это такая "Европа", как Молдавия, Белоруссия и Грузия. Вот с ними и стоит сравнивать. К примеру, с Кишиневом, где общественный транспорт стоит 2-3 лея (3-5 гривен). Или с Тбилиси, где метро и наземный транспорт стоят пол лари (4,2 гривны). Так вот, исходя из такого сравнения, цены в Киеве нужно не повышать, а снижать. Тогда мы будем на одном уровне с той "Европой", в которой мы находимся.

Байден дал добро на "Северный поток - 2"

Джо Байден сделал свой выбор в вопросе "Северного потока - 2": новых санкций против него не будет. Вчера (точнее, по вашингтонскому времени позавчера) президент США сделал официальное заявление, из которого можно сделать однозначный вывод: Белый дом даст достроить газопровод и запустить его.

Это, в принципе, уже можно было понять из решения Байдена по последним санкциям. Но теперь президент Штатов публично объяснил, что оно было не тактическим ходом, а стратегической линией. Которая состоит в том, что для нынешней администрации Белого дома отношения с Евросоюзом важнее, чем вопрос "Северного потока - 2".

В таком выборе нет ничего нового: Байден лишь продолжает ту линию, которую вела администрация Барака Обамы, и он лично в ее составе. Причем в Белом доме, видимо, понимают: для восстановления отношений с ЕС на уровне 2016 года нужны существенные уступки.

Ведь за четырехлетие Дональда Трампа Евросоюз стал совсем другим. Оказавшись без заокеанской опеки, Берлин и Париж почувствовали вкус настоящей независимости и к 2021-му году пришли с европейско-китайским торгово-экономическим соглашением и планами создания континентальной армии. То есть с тем багажом, от которого Байден хочет убедить их отказаться.

И одним "Северным потоком - 2" тут не обойдешься. Это хороший аргумент для Ангелы Меркель и ее сменщиков, но для Эммануэля Макрона и остальных французских лидеров от нового газопровода ни холодно, ни жарко. Чтобы убедить Париж, нужны другие уступки.

Какие – это еще вопрос. Но не секрет, что во Франции (впрочем, как и в Германии) весьма сильны настроения против антироссийских санкций. И их существенное смягчение может оказаться еще одной ценой, которую Белый дом может заплатить за отказ от дружбы Евросоюза с Китаем.