В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5551, по которому у Министерства культуры и информационной политики Украины появится возможность финансировать объекты коммунальной формы собственности. После внесения изменений в законодательство объекты коммунальной формы собственности смогут принять участие во втором отборе проектов в рамках программы "Большая реставрация".

Об этом сообщается на сайте министерства.

Отметим, что после обнародования на прошлой неделе списка объектов, которые попали в эту программу, он подвергся критике за то, что туда не попал ни один объект юго-востока страны.

Сейчас же Минкульт говорит, что изначально для участия в проекте подавалось 102 объекта из всех регионов Украины, но они были, как утверждает ведомство, в коммунальной собственности, а потому и не попали под "Большую реставрацию".

После изменения законодательства все они смогут принять участие во втором туре отбора проектов.

"Отбор объектов экспертной группой в список программы не ограничивается первым туром. Нас ожидает второй тур, но уже с соответствующими изменениями в пользу объектов коммунальной формы собственности. Разъясняю. В отдельных регионах основные достопримечательности, требующие реставрации, находятся в коммунальной собственности, то есть содержатся не государством. Поэтому вопрос включения коммунальных объектов от Закарпатья до Луганской области, от Чернигова до Одессы решится внесением изменений в закон. Эти изменения мы уже начали. Они позволят предусмотреть для объектов коммунальной формы собственности субвенции и соответственно предоставят возможность участвовать уже во втором туре", - сказал министр культуры Александр Ткаченко.

Пока, в соответствии с законом о Госбюджете на текущий год, финансирование объектов коммунальной формы собственности в пределах бюджетной программы "Фонд развития учреждений общегосударственного значения", в том числе по направлению "Большая реставрация", не предусмотрено.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, какие объекты включили в программу "Большая реставрация".