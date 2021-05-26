В Государственной пограничная служба не планирует запрещать или ограничивать въезд/выезд на границе с Беларусью, с которой власти Украины решили прекратить авиасообщение.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передают Украинские новости.

"Это прерогатива КМУ (правительства Украины - Ред.), а не Государственной пограничной службы", - сообщил он.

По словам Демченко, такое решение может принять только правительство, а Госпогранслужба его выполнит.

"Такое решение принимает правительство, мы выполняем. Пока я не слышал о каких-то дополнительных ограничениях, которые могут быть применены на границе с Беларусью", - отметил Демченко.

Мы разбирались, как теперь долететь из Киева в Москву и вернет ли "Белавиа" деньги за билеты.

Как сообщала "Страна", с 2020 года наземную границу между Украиной и Беларусью официально пересекли почти 2 миллиона человек. За первые четыре месяца 2021 года пассажиропоток на границе с Беларусью наземным транспортом составил чуть более 192 тысяч человек.

Напомним, что дальнобойщики из Литвы отказались возить грузы в обход Беларуси.