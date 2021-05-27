В Украине продолжается обсуждение персоны белорусского оппозиционера Романа Протасевича, - бывшего главного редактора телеграм-канала "Нехта", а ныне - руководителя еще одного оппозиционного канала "Беларусь головного мозга".

Его сняли с самолета, который после сообщения о минировании незапланировано приземлился в Минске несколько дней назад. После чего Протасевича задержали и отправили в СИЗО. Что вызвало огромный скандал в мире.

Но в Украине к этому добавилось обсуждение истории о том, что один из главных "нехт" служил в полку "Азов" на Донбассе.

В "Азове" подтвердили, что Протасевич был при полку, но не воевал, а находился там в качестве журналиста.

Однако после этого в сети стали появляться фотографии, которые свидетельствуют о том, что Протасевич был на Донбассе не как журналист. Или как минимум не только как журналист. Опубликованы фото, на которых он в ряду "азовцев" на построении, едет в форме батальона на БТРе, стоит с автоматом и обоймами. На постановочные кадры это не похоже.

В дополнение к этому начали появляться старые интервью белорусского добровольца из "Азова", которого, теоретически, можно идентифицировать как Романа Протасевича. Из слов которого следует, что он находился на востоке Украины с военными целями.

"Страна" проанализировала эти тексты.

Первые кадры с Протасевичем в "Азове"

Но сначала немного предыстории.

Обсуждения украинской биографии Романа началось с фотографии на обложке журнала полка "Азов" "Черное солнце". Он там в камуфляжной форме, шлеме и с автоматом.

Бывший командир батальона Андрей Билецкий заявил на это, что Роман лично не воевал, хотя и был ранен.

"Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", - сказал Билецкий.

Также отдельные участники "Азова" рассказывали, что фото с белорусом на обложке было сделано "для картинки" и в боях Роман Протасевич не участвовал.

Но далее выяснилось, что оружием Протасевича на Донбассе был как раз автомат. Телеграм-каналы, которые связаны с белорусской властью, опубликовали снимки из мобильного телефона Протасевича. Все они датированы 2015 годом.

На первом фото он в камуфляже с автоматом едет на военном автомобиле - судя по всему, по Мариуполю - с флагами "Азова" сзади. На втором - стоит в поле. На груди - разгрузка и три обоймы, полных патронов.

На обеих фотографиях - разные варианты амуниции. Что нетипично для журналиста, который бы решил просто покрасоваться разок в военной форме на камеру.

На двух следующих кадрах, как следует из их описания, Роман Протасевич на построении в рядах "Азова". Мероприятие проходит в Мариуполе. Фото опубликовал российский журналист Александр Коц.

По нормам освещения конфликтов, журналисты никогда не берут в руки оружие и не становятся в строй с одной из сторон конфликта. Также стоит напомнить, что ранее отец Протасевича рассказывал, как его сын воевал на Донбасе. Правда потом, он изменил свою позицию и заявил, что его сын ездил в Украину как фотожурналист. "О том, что он воевал на Донбассе, я лично не знаю", - заявил отец главреда "Нехты".

Но видео с первоначальными заявлениями отца осталось.

"Каждый из нас - профессиональный боец ​​и воин"

Есть еще одно интересное свидетельство.

18 сентября 2015 года белорусский филиал "Радио Свобода" опубликовал интервью с неким бойцом батальона "Азов" с позывным Ким. На фото лицо мужчины зарисовано, но если сравнить со снимком выше - на нем как раз и есть Роман Протасевич с автоматом.

Начинается беседа с Кимом с вопроса, как он был ранен и как долго находится в зоне АТО.

Он отвечает, что ранение он получил 22 мая [2015 года] во время изменения позиции. На правом фланге передовой линии в поселке Широкино попал под огонь минометной батареи противника, в результате чего получил осколочное ранение грудной клетки (спас бронежилет, осколки не задели жизненно важные органы) и контузию.

Он добавляет, что в госпитале находился месяц, а потом сразу вернулся в строй. Сейчас [в середине сентября 2015 года] служит в Мариуполе.

По словам Кима, он прикреплен к отряду "Пагоня", который входит в "Азов" ("Пагоня" - это герб, который использует белорусская оппозиция). На Фейсбук-странице "Пагони" есть также фото, публиковавшееся выше, но с замазанным лицом.

Далее он рассказывает, как проходил отбор на общих основаниях, хвалит своих "побратимов" - для них "запрещены алкоголь и наркотики".

"Каждый из нас – профессиональный боец ​​и воин", - рассказывает Ким журналистам.

Он называет три причины, почему отправился на войну, которые мы полностью процитируем:

"Во-первых, во мне течет и украинская кровь, так как мои дальние родственники были украинцами.

Во-вторых, кровные счеты с коммунистами. Немало ни в чем не повинных людей были убиты, брошены в тюрьмы и сосланы. Не обошло это и мою семью. Теперь же Россия как правопреемник "совка" проявляет агрессию и катится в "красную пропасть".

В-третьих, сейчас война идет не только за Украину, но и за Беларусь. Если не остановить российскую путинскую орду сейчас, то следующей может стать наша с вами страна. Наращивание военной мощи Российской Федерации, в том числе и в Беларуси, об этом ярко свидетельствует".

Убивал ли Ким на фронте, он не сообщил. Зато рассказал о своем первом бое: "Что касается ощущений в плане первой стрельбы из оружия в боевой ситуации – то у меня в голове была только одна мысль: "Либо ты, либо тебя". Впрочем, я ни о чем не жалею".

О том, что Ким не жалеет об участии в войне в качестве наемника, он говорил неоднократно. Свой выбор участвовать воевать за чужую страну описывает так: "Мой приезд на войну был абсолютно обдуманный и взвешенный. Пока что, к счастью, ни о чем жалеть не приходилось. Более того, именно здесь, на войне, я встретил своих самых близких друзей, которые еще и мои братья по оружию".

Его настроения тогда по отношению к белорусской власти оппозиционными можно назвать только с большой натяжкой. Протасевич уверен: выходить на площадь не за кого.

"Белорусы в очередной раз выберут Лукашенко большинством. Конечно, подтасовка голосов на президентских выборах была всегда, но народ все равно шел и пойдет на участки, чтобы поставить заветную галочку за действующего президента. И просто потому, что оппозиция распалась окончательно и бесповоротно. Лица, которые с середины 90-х кричат одни и те же слова, вызывают больше отвращение, чем желание хотя бы попробовать дослушать их речь до конца. Лидеры оппозиции окончательно утратили связь с реальностью, а самое главное – с народом. Их давно перестали интересовать люди..." - говорит Ким.

Также он описал свои принципы: "Что касается лично меня, то я сторонник ограниченной демократии. Я не имею ничего против геев, но не поддерживаю усыновления ими детей. Я не против национальных меньшинств, а за усиление жестокости миграционного законодательства. Я не против демократии, а за избавление ее от некоторого абсурда".

Конечно, теоретически можно предположить, что вчерашнее фото, идентифицирующее Романа Протасевича, является поддельным, и ему просто "дорисовали" лицо белорусские спецслужбы, отталкиваясь от уже имевшихся в Сети фотографий белорусских участников "Азова".

Однако есть еще одно интервью с Кимом, в котором некоторые моменты его биографии совпадают с тем, что ранее открыто заявлял сам Протасевич.

"Я националист"

В июне 2015 года Ким поговорил с журналистом украинского издания "Фокус". Там нет фотографий бойца, но есть подробности, которые ранее о себе открыто рассказывал Роман Протасевич.

"На Майдане был около месяца. Во время столкновений получил черепно-мозговую травму и уехал домой в Минск. Это был мой первый визит в Украину", - говорит Ким.

Ту же информацию об участии в акциях протеста на Евромайдане, разбитой голове во время стычек с милицией он рассказывал сам в интервью российскому журналисту Юрию Дудю еще в прошлом году. И не только там.

Также Ким признается, что он бывший белорусский оппозиционер и журналист. Что также подходит под описание Протасевича. "Я долго был в оппозиции, но потом в ней разочаровался. Я националист, считаю себя умеренно-правым", - говорит Ким.

Он рассказал, зачем поехал на Донбасс.

"Пытался вступить в батальон "Донбасс", но не получилось: не дозвонился по указанным в социальной сети телефонам. Потом узнал, что белорусский отряд "Пагоня" набирает добровольцев для участия в боевых действиях в АТО. Написал им. Спустя какое-то время меня пригласили на собеседование. У меня не было военного образования и опыта участия в боевых действиях. Я журналист".

"В батальоне мы проходили тактическую и медицинскую подготовку. Потом был курс молодого бойца и отправка в АТО", - рассказывает Ким.

Журналист рассказывает, что воевал. "Я участвовал во всех операциях "Азова", был ранен. Ни разу не пожалел, что ввязался во всё это. Я не чувствую себя инородным телом внутри организации: я такой же боец, как и все".

Также боец рассказывал, что на стороне сепаратистов тоже воюют белорусы, но для него они "враги". Упоминает он и о боях под Широкино.

То есть себя Ким (если это Роман Протасевич) позиционировал в "Азове" как бойца, а не военного корреспондента. Он прошел спецподготовку и участвовал, по его словам, во многих военных операциях. Правда, уже в качестве главреда "Нехты" он говорит, что действовал исключительно как журналист.

Но множество фактов пока убеждают в обратном.