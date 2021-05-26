В ближайшие годы Земля может катастрофически пострадать от прогнозируемого увеличения активности Солнца. Ежедневные потери только для экономики США могут превысить $40 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В 2020 году Солнце вступило в новый 11-летний цикл активности, который достигнет пика в 2025 году. Одним из последствий этого могут стать магнитные бури могут вызывать мощные отключения электричества и неполадки в работе спутников.

Спецпомощник президента США Кейтлин Дуркович заявила, что это не "голливудская фантастика", а реальная угроза. В зоне риска из-за отключений электричества могут оказаться 66% американцев. Америка уже выделила $27 млрд на защиту уязвимой инфраструктуры.

Как сообщала "Страна", в МОЗ объяснили украинцам, кто рискует заболеть раком кожи. Медики перечислили факторы риска, которые могут увеличить шансы человека заболеть меланомой и посоветовали проверить свои родинки.

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