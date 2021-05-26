Полиция Кривого Рога обезвредила подозрительный предмет на железнодорожных путях станции Ингулец.

Об этом сообщили в Нацполиции.

"Взрывотехники, которые получили сообщение об оставленном на пути неизвестном устройстве, сразу прибыли на место. После тщательного осмотра было принято решение о его уничтожении. Задержки движения поездов при этом не было", - говорится в сообщении.

Около 12:00 26 мая была найдена коробка с надписью "Вызывайте саперов" и примотанным мобильным телефоном возле станции "Ингулец".

К месту происшествия выехали представители взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

"После тщательного осмотра неизвестного предмета взрывотехники приняли решение о его обезвреживании. В результате взрыва направленного действия правоохранители уничтожили подозрительное устройство", - рассказали в Нацполиции.

На данный момент был проведет осмотр места происшествия. Полицейские отрабатывают камеры видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос о правовой квалификации и открытии уголовного производства.

Напомним, подобный инцидент произошел вчера в столице. В центре Киева полиция и саперы обезвредили подозрительный предмет.

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