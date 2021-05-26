В США произошел очередной случай массового расстрела - не этот раз на сортировочной станции в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Жертвами стрельбы стали минимум восемь человек.

Об этом сообщает издание The New York Times.

По данным полиции, среди убитых есть и напавший на людей, а также сотрудники транспортных служб.

Пресс-секретарь шерифа Рассел Дэвис сказал, что преступник был сотрудником транспортного управления Санта-Клара-Вэлли, он открыл огонь по центру обслуживания и диспетчеризации железнодорожной компании VTA.

Он не привел никаких подробностей о причине смерти нападавшего, использованном им оружии и о том, стреляли ли в преступника полицейские.

По его словам, полиция считает, что внутри здания станции могут быть взрывные устройства, и команды саперов работают над тем, чтобы их обезвредить.

Позже появилась информация, что на месте ЧП нашли взрывные устройства.

По данным источников газеты LATimes в силовых структурах, подозреваемый в стрельбе поджег свой дом и отправился на встречу профсоюза железнодорожной компании VTA, где внезапно открыл огонь.



Ситуацию уже прокомментировали в Белом доме. Как заявила представитель администрации Байдена Карин Жан-Пьер, там следят за ситуацией и ходом расследования.



"Наши мысли в данный момент с погибшими и их семьями. Я знаю, что официальные лица выступили с публичным заявлением по данному вопросу. Мы продолжим поддерживать тесные контакты с ними и оказывать любую необходимую помощь", - добавила она.

В начале апреля "Страна" рассказывала о бойне в той же Калифорнии, во время которой стрелок убил четверых человек в бизнес-центре Оринджа.

Мы также писали, что в начале весны в массажных салонах штата Джорджия расстреляли восемь человек.