В США жители штата Джорджии оборвали телефоны службы спасения 911, сообщая о громких звуках, которые на самом деле являются звучанием цикад в брачный период. От миллиардов этих насекомых сейчас страдают преимущественно восточные штаты Америки.

Сотрудники пожарно-спасательной службы округа Юнион призвали американцев не беспокоить по этому вопросу. Спасатели объяснили, что такое нашествие цикад происходит раз в 17 лет и что эти насекомые человеку не опасны, хотя и могут вызвать проблемы со слухом, излучая звуки до 120 децибел.

"Если вы думаете, что слышите сигнализацию, убедитесь, что это сигнализация, и установите ее местонахождение, прежде чем связываться с властями", - советуют перегруженные спасатели.

Фото: t.me/rianovostiAmerica

Как сообщала "Страна", "акустическим оружием" против дипломатов США на Кубе оказались сверчки брачного периода.

Напомним, что делают пчелы в зоне отчуждения ЧАЭС. На территории вокруг Чернобыльской АЭС пчелы сейчас "работают" опылителями: без них не обходится опыление многих растений. На заповедной территории на некоторых больших старых деревьях еще остались старые колодные ульи - борты.