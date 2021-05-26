В Антарктиде украинские полярники, обитающие на станции "Академик Вернадский", изучают загадочные останки кита, которые довольно давно покоятся на острове Расмуссен. Ученые пытаются установить вид и возраст животного.

Об этом сообщается в Фейсбуке Национального антарктического научного центра.

Останки кита лежат на плоской террасе берега. Сколько он там находится, точно неизвестно, но их помнят еще зимовщики первой украинской экспедиции.

Интересно, что в условиях холода хорошо сохранились не только кости, но и мягкие ткани великана.

Ученым всегда было интересно узнать, что это за кит. Но лишь по внешнему виду костей сделать точный вывод невозможно. И вот наконец ученые приблизились к разгадке этой тайны: биологи отобрали образцы тканей, которые в ближайшее время будут отправлены на исследование. Радиоуглеродный анализ позволит установить возраст животного, а анализ белков - его вид.

Уже до получения результатов исследований ученые выдвинули несколько гипотез.

Первая касается возраста животного: это может быть ископаемый вид кита. В этом случае, вероятно, гигант умер очень давно и был погребен под ледником. Исследование его тканей позволит больше узнать о древних китах, их внешнем виде и генетике. Если же останки относительно новые, то великан мог стать одной из жертв китобоев, которые активно орудовали в Антарктиде в первой половине ХХ в.

Вторая гипотеза - о виде животного. По размерам костей можно предположить, что это останки синего кита - крупнейшего животного на планете, значительно превышающего собратьев. Их длина может достигать 33 метров, а вес - 190 тонн.

Этот вид сильно пострадал от масштабного китобойного промысла в прошлом веке, и сейчас встретить его - большая редкость. Сейчас синие киты "распылены" на просторах Мирового океана, но в районе "Вернадского" ученые их еще ни разу не встречали. Если выяснится, что скелет принадлежит именно синему киту, это позволит сделать выводы о его распространении в прошлом вдоль берегов Антарктиды и уточнить пути миграции.

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