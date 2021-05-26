Польский совет министров запретил полеты в воздушном пространстве страны белорусским авиаперевозчикам.

Об этом сообщил в среду официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в Твиттере.

"Совет министров принял решение о запрете на полеты воздушном пространстве Польши самолетов, используемых авиаперевозчиками из Беларуси. Это элемент реализации санкций, запрошенных премьер-министром Матеушем Моравецким на заседании Совета Европы", - написал Мюллер.

Напомним, ранее мы писали, что Литва на сутки позже Украины закрыла небо для белорусских авиационных перевозчиков.

Как сообщалось, после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA, участники саммита Европейского союза решили расширить санкции в отношении Беларуси. Также ряд стран закрыл авиасообщение с Беларусью.

Кроме того, во вторник, 25 мая, на внеплановом заседании Кабмина было принято решение о прекращении авиасообщения Украины с Беларусью.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как будут летать самолеты "Белавиа" после санкций Европы.

Также "Страна" подробно писала, как теперь долететь из Киева в Москву и вернет ли "Белавиа" деньги за билеты.