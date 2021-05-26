Две недели назад, 13 мая, неподалеку от с. Новоингулка Николаевской области между двумя группами людей произошел вооруженный конфликт. В нем получили ранения двое мужчин. Правоохранители сообщили о подозрении одному из участников перестрелки - депутату райсовета.

Об этом пишет в Фейсбуке пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

25 мая руководитель облпрокуратуры, в соответствии со ст. 481 Уголоно-процессуального кодекса Украины лично вручил письменное уведомление о подозрении депутату Баштанского районного совета. Чиновника подозревают в покушении на убийство, ношении и хранение оружия без соответствующего разрешения и незаконной переработке огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.



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