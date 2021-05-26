В среду, 26 мая, власти Литвы запретили заходить в воздушное пространство республики авиаперевозчикам из Беларуси.

Об этом сказал на заседании министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, передает "Интерфакс".

Запрет вступает в силу с 3:00 27 мая. Он действует, прежде всего, для государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.

"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза", - сказал на заседании министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

По данным литовского госпредприятия по надзору за воздушным пространством и координированию, запрет затронет две белорусские компании - авиаперевозчика "Белавиа" и грузоперевозчика Rubystar Airways.

Также в Беларусь не сможет летать каунасская компания Transaviabaltika. По данным Oro navigacija, Transaviabaltika и "Белавиа" до настоящего времени летали из Минска в Вильнюс и обратно 4-6 раз в сутки.

По словам менеджера Oro navigacija по коммуникации Лины Нуобарене, на прошлой неделе "Белавиа" и Rubystar Airways пользовались воздушным пространством Литвы лишь 21 раз. "Это немного, они даже не входят в топ-25. Это небольшие цифры транзита. В прошлом месяце транзитных полетов у нас было 7,5 тыс.", - сообщила она агентству BNS.

Запрет пролетать над Белорусью в Литве коснулся примерно 26 рейсов в день - большинство самолетов теперь попадает в литовское воздушное пространство через Латвию или Польшу. Как сообщалось, правительство Литвы с 25 мая запретило самолетам, которые летят в Литву и из нее, летать в воздушном пространстве Белоруссии.

Государственный оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai считает, что все эти запреты не окажут особого влияния на предприятие, поскольку авиакомпании просто скорректировали маршруты своих полетов. "Об отмене направлений именно из-за запрета лететь в воздушном пространстве Белоруссии никаких сообщений у нас нет. Рынок быстро приспособился и продолжает готовиться к активному летнему сезону полетов", - сказал BNS пресс-атташе компании Тадас Василяускас.

Напомним, вчера Литва официально запретила принимать самолеты, пересекающие Беларусь.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина прекратила авиационное сообщение с Беларусью с 0.00 26 мая 2021 года.