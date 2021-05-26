С 26 мая пользователи Instagram смогут скрывать счетчик лайков под своими публикациями и перепостами. Аналогичная функция заработает в соцсети Facebook в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщается в блоге компании Facebook.

Instagram начал тестировать принудительный отказ от "сердечек" еще в 2019 году.

"Мы тестируем эту функцию, поскольку хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают", - объясняли нововведение в компании.

Результаты эксперимента оказались неоднозначными. В Instagram говорили, что часть пользователей восприняли изменение позитивно, поскольку погоня за лайками заставляла их переживать, получила ли их запись достаточно "социального одобрения". Кроме того, сокрытие счетчика помогло ослабить стадное чувство, которое подталкивало людей проявлять симпатию к тем постам, которые уже набрали внушительное число отметок "нравится".

Однако против эксперимента выступили блогеры, чья привлекательность для рекламодателей во многом зависит от количества лайков под публикациями.

В результате администрация соцсети пошла на компромисс, сделав эту функцию опциональной. Теперь индикатор, который свидетельствует о количестве выразивших одобрение публикации, в Instagram можно скрыть по желанию.

Если скрыть счетчик под своими записями (всеми или отдельными), его больше не увидят другие пользователи. Также можно скрыть от себя отметки "нравится", поставленные чужим записям из новостной ленты.

Сделать лайки "невидимыми" можно в разделе "Конфиденциальность" настроек профиля. Всем пользователям Instagram эта функция откроется в ближайшее время.

О начале эксперимента с сокрытием лайков в Instagram "Страна" писала осенью 2019 года.

В том же году YouTube отказался показывать точное число подписчиков каналов.