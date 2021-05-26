В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала 17-летнего парня, который пытался сжечь свою подругу четырьмя годами старше. Причем последняя ждет ребенка.

Об этом сообщается в Фейсбуке полиции Днепропетровской области.

Происшествие случилось 26 мая около 16:10. В это время сотрудники ГСЧС известили правоохранителей о том, что в одной из квартир многоэтажки по улице Соборности в Долгинцевском районе города горит молодая женщина.

По предварительной информации было установлено, что во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.

Для розыска поджигателя был привлечен личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, правоохранители перекрыли вокзалы и автовокзалы. В итоге виновника удалось задержать. У него дома был проведен обыск, во время которого изъяли оружие.

Изъятое при обыске оружие

В связи с этим инцидентом следствие решает вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

В апреле "Страна" рассказывала о жуткой истории в столице, где пьяный экс-депутат Киевсовета поджег квартиру с женой и детьми.

А на днях мы сообщали, что под Одессой мужчина облил бензином и поджег соседку, которая вмешалась в его семейную ссору.